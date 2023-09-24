Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

        Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Portekiz ekibi Ada de Sao Pedro do Sul'u 30-25 yenen Armanda Praxis Yalıkavakspor, tur atladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 19:21 Güncelleme: 24.09.2023 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Portekiz ekibi Ada de Sao Pedro do Sul'u 30-25 yenen Armanda Praxis Yalıkavakspor, tur atladı.

        Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 13-12 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

        Dün yapılan ilk maçı 27-23 kaybeden Armada Praxis Yalıkavakspor, ikinci maçta rakibine 5 sayı fark atarak adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sonbahar kapıda
        Sonbahar kapıda
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Kartal geri döndü!
        Kartal geri döndü!
        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        Annesine veda etti
        Annesine veda etti
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Feci ölüm! Kullandığı silindirin altında kaldı
        Feci ölüm! Kullandığı silindirin altında kaldı
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        En iyi film belli oldu
        En iyi film belli oldu
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!

        Benzer Haberler

        Zeki Müren vefatının 27. yılında Bodrum'da anıldı
        Zeki Müren vefatının 27. yılında Bodrum'da anıldı
        Fethiye'de Alzheimer farkındalık koşusu düzenlendi
        Fethiye'de Alzheimer farkındalık koşusu düzenlendi
        GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
        GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Fethiye'de yamaç paraşütü ağaca dolanan Rus pilot kurtarıldı
        Fethiye'de yamaç paraşütü ağaca dolanan Rus pilot kurtarıldı
        Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Marmaris'te 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Marmaris'te 12 düzensiz göçmen yakalandı