Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Çırak bulamayan eşine destek için kaportacı oldu

        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan Fatma Karadere, eşini ziyaretleri sırasında merak sardığı kaportacılığı öğrendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 11:36 Güncelleme: 25.09.2023 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çırak bulamayan eşine destek için kaportacı oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan Fatma Karadere, eşini ziyaretleri sırasında merak sardığı kaportacılığı öğrendi.

        Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan Fatma (23) ile Kenan Karadere (27) yaklaşık 4 yıl önce evlendi.

        Evliliklerinin ardından eşinin iş yerine yaptığı ziyaretlerde kaportacılığa merak salan Fatma Karadere, çevresindekilerin olumsuz yaklaşımlarına rağmen işi öğrenmeye karar verdi.

        Her gün bir çırak gibi eşinin iş yerine giden Karadere, mesleğin tozunu yuttu ve kaportacılığın inceliklerini öğrendi.

        İki yıl önce kendi iş yerini kuran Kenan Karadere, yaşadığı çırak sorununu eşiyle çalışarak çözdü.

        Fatma Karadere, AA muhabirine, eşine her noktada destek olduğunu söyledi.

        Çevresinde "Erkek işini neden yapıyorsun? Yapamazsın" diyenlerin olduğunu dile getiren Karadere, "Çok güzel tepkiler de aldım. Müşteriler şaşkınlıkla bakıyor. Bazıları 'Helal olsun' diyor. Ben de mutlu oluyorum. Tabii bu eşim sayesinde oldu." dedi.

        İlk zamanlarda eşinin bile işi yapamayacağını düşünerek kendisine macun vermediğini anlatan Karadere, inat ederek macun işini de öğrendiğini ifade etti.

        Başarabileceğini bildiğinden olumsuz sözlere kulak tıkadığını dile getiren Karadere, "Tek başıma kamyon bile boyadığım oldu. Eşim rötuş kısımları, ince işleri artık sürekli bana veriyor. Bir kadının isteyip de başaramayacağı bir şey olmadığını burada da göstermek istedim. Çırak sorunuyla işe atıldım. İşimi profesyonel olarak yapmak istiyorum. Bu işte öğrenecek çok şeyim var. Eşimi çok seviyorum. Eşimi sevdiğim kadar işimi de çok seviyorum. Kaportacılık mesleğimi devam ettireceğim." diye konuştu.

        - "Omzumdaki yükler kalktı"

        Kenan Karadere ise iş yerini açtığı ilk zamanlarda çırak olmadığı için tek başına çalıştığını, eşinin gelmesiyle omzundaki yüklerin kalktığını vurguladı.

        Eşinin her zaman en büyük destekçisi olduğunu kaydeden Karadere, "Aracın kaba işçiliğinden ziyade ince işçiliği zor oluyor. İnce işçiliği de sağ olsun eşim yapıyor. Onun eli bu işe çok yatkın. Eşim sayesinde eleman sorunum da kalmadı. Müşterilerimiz de çok memnun." ifadelerini kullandı.

        Karadere çiftinin müşterisi Nejdet Gülbahar da iş yerinde Kenan ustanın eşini görünce şaşırdığını anlattı.

        Kırsal kesimlerde bu gibi bir iş yerinde kadın çalışan bulunmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Gülbahar, Fatma ustanın işçiliğinden memnun olduğunu, gittiği her yerde de işçiliklerini tavsiye ettiğini kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Açık kapı faciasında 'klimadan tasarruf' iddiası!
        Açık kapı faciasında 'klimadan tasarruf' iddiası!
        "Kulübedeki simyacı"
        "Kulübedeki simyacı"
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        Yıkılmaz kale!
        Yıkılmaz kale!
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        "Eris için yeni aşıya ihtiyaç var"
        "Eris için yeni aşıya ihtiyaç var"
        800 metre yükseklikten ağaçlık alana çakıldılar!
        800 metre yükseklikten ağaçlık alana çakıldılar!
        İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        İstihdam kan kaybediyor
        İstihdam kan kaybediyor
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        Karta sınır getiren tablo
        Karta sınır getiren tablo
        Ermenistan'da darbe girişimi
        Ermenistan'da darbe girişimi

        Benzer Haberler

        Orata Adası'ndaki kalıntılar restore edilerek turizme kazandırılacak
        Orata Adası'ndaki kalıntılar restore edilerek turizme kazandırılacak
        Zeki Müren vefatının 27. yılında Bodrum'da şarkılarla anıldı
        Zeki Müren vefatının 27. yılında Bodrum'da şarkılarla anıldı
        Muğla'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
        Zeki Müren vefatının 27. yılında Bodrum'da anıldı
        Zeki Müren vefatının 27. yılında Bodrum'da anıldı
        Fethiye'de Alzheimer farkındalık koşusu düzenlendi
        Fethiye'de Alzheimer farkındalık koşusu düzenlendi