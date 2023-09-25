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        Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali Fethiye'de başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 14:21 Güncelleme: 25.09.2023 - 14:38
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        Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali Fethiye'de başladı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Muğla Valiliği, Fethiye Kaymakamlığı ile Babadağ Teleferik iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda, 20 ülkeden 272 sporcu mücadele edecek.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistinde düzenlenen açılış töreninde, yılda ortalama 200 bin uçuş yapılan Babadağ’ın kendine yakışır bir organizasyona imza atmasının ve prestijini bir üst seviyeye çıkarmasının gurur verici olduğunu söyledi.

        Muğla'nın spor turizminde ön plana çıktığını belirten Akbıyık, bölgede spor turizminin yaygınlaştırılması ve her türlü spor organizasyonunun yapılmasının ülke sporu için büyük anlam taşıdığını vurguladı.

        Akbıyık, Muğla'nın hemen hemen her spor dalı için ulusal ve uluslararası şampiyonalara ve turnuvalara ev sahipliği yapacak kapasite ile potansiyele sahip olduğunu belirtti.

        Her yıl binlerce yerli ve yabancı macera ve adrenalin tutkununu ağırlayan Babadağ'ın, sadece Muğla'nın ve Türkiye'nin değil dünyanın yamaç paraşütüne elverişli en iyi dağı olarak bilindiğine işaret eden Akbıyık, şunları kaydetti:

        "Dünyanın en güzel yamaç paraşütü parkurları arasında gösterilen, rüzgarın yönü ve şiddeti ile uçuş koşullarının elverişliliği sayesinde yıl boyunca yamaç paraşütü yapılabilen Babadağ, geçen yıl ilk kez Dünya Akro Kupası organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Bu yıl ülkemize ve ilimize yakışır şekilde organizasyon bir üst seviyeye çıkarılarak Dünya Akro Kupası Süper Finali olarak güncellendi. Önümüzdeki yıllarda inşallah Dünya Akro Kupası şampiyonalarına başarılı bir şekilde ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz."

        Babadağ Teleferik Genel Müdürü Cengiz Koçak ise dünyanın en iyi akrobasi pilotlarının şampiyon olmak için Babadağ'da mücadele ettiğini söyledi.

        Etkinlik 30 Eylül'de sona erecek.

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