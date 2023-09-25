Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de "1. Fethiye Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali" düzenlendi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde "1. Fethiye Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 15:57 Güncelleme: 25.09.2023 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de "1. Fethiye Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde "1. Fethiye Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali" gerçekleştirildi.

        Fethiye Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Maria Ekmekçioğlu ile Fethiye Likya Kadın Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte şefler yemek sunumu yaptı.

        Türkiye ve Yunanistan heyetinden oluşan jüri, mahalleler arasında organize edilen yemek yarışmasına katılanlara puan verdi. Yarışmada Kayaköy Mahallesi, kuzugöbeği dolması, enginar kabuğu dolması ve tahinli kaya inciri ile birinci oldu.

        Festivalde belediye personelinin sunduğu dastar defilesi izleyenlerden alkış aldı.

        Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yaptığı konuşmada, ilçenin yöresel ürünlerini dünya çapında tanıtmak istediklerini söyledi.

        Etkinliğin birbirinden renkli görüntülere sahne olduğunu belirten Karaca, festivale desteklerinden dolayı Türk ve Yunan aşçılar, gazeteciler, köşe yazarları ile akademisyenlere teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali Fethiye'de başladı
        Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali Fethiye'de başladı
        Çırak bulamayan eşine destek için kaportacı oldu
        Çırak bulamayan eşine destek için kaportacı oldu
        Orata Adası'ndaki kalıntılar restore edilerek turizme kazandırılacak
        Orata Adası'ndaki kalıntılar restore edilerek turizme kazandırılacak
        Zeki Müren vefatının 27. yılında Bodrum'da şarkılarla anıldı
        Zeki Müren vefatının 27. yılında Bodrum'da şarkılarla anıldı
        Muğla'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası