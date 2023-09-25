Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Giriş: 25.09.2023 - 17:08 Güncelleme: 25.09.2023 - 17:10
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Turnalı mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.