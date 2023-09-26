Bodrum'da işitme engelliler için "Sessiz Kafe" açıldı Bodrum Belediyesi destekleriyle Marmara İşitme Engelliler Derneği bünyesinde işitme engelliler için "Sessiz Kafe" açıldı.

Bodrum Belediyesi destekleriyle Marmara İşitme Engelliler Derneği bünyesinde işitme engelliler için "Sessiz Kafe" açıldı.

Açılışa Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Marmara İşitme Engelliler Derneği Kurucu Başkanı Şebnem Şen ve davetliler katıldı.

Şen, açılış konuşmasında işitme engelliler için önemli bir rehabilite merkezi olacak kafeye destekleri dolayısıyla Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür etti.

Başkan Ahmet Aras'ın direktifleriyle Bodrum Belediyesinin ilgili birçok biriminin kafenin bugünkü haline getirilmesi için çalıştığını ifade eden Başkan Vekili Çakaloğlu, sosyal belediyecilik ilkesiyle hareket eden belediyenin halkın yararına olan projeleri desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Turgutreis Mahallesi Manzara Caddesi 4131 Sokak’ta bulunan kafe, işitme engelli bireylerin rahatça iletişim kurup kendilerini ifade edebilmeleri için özel olarak düzenlendi.

İşaret dili bilen personellerin de bulunacağı kafe, işitme engelli bireylerin sosyalleşmelerine de katkı sunacak. Katılımcılara işaret dili broşürlerinin dağıtıldığı etkinlik merkezinde, işitme engelli bireylere özel kurslar planlanacak.

Vatandaşların keyifli vakit geçirebilmeleri için özenle tasarlanan kafe, ziyaretçilerini bekliyor.