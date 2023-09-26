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        Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 14:20 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:23
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        Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Faralya Mahallesi'nde ikamet eden R.S'nin evinde uyuşturucu arama köpeğinin de katıldığı operasyonda, 460 gram skunk, bir miktar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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