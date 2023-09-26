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        Muğla'da karavanda 4 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde karavanda 4 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 19:37 Güncelleme: 26.09.2023 - 19:45
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        Muğla'da karavanda 4 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde karavanda 4 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

        Muğla Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris'te göçmen kaçakçılığında kullanılan karavan ve öncü bir otomobili durdurdu.

        Karavanda yapılan aramada 4 İranlı düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlenen 3 zanlı ise gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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