Muğla'da karavanda 4 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde karavanda 4 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde karavanda 4 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris'te göçmen kaçakçılığında kullanılan karavan ve öncü bir otomobili durdurdu.
Karavanda yapılan aramada 4 İranlı düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlenen 3 zanlı ise gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.