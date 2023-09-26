Fethiye'de düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali sürüyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali'nin ikinci gün yarışları yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Fethiye Kaymakamlığı ile Babadağ Teleferik iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda, 20 ülkeden 272 sporcu mücadele ediyor.

Etkinliğin ikinci gününde sporcuların gökyüzünde tekli ve ikili olarak yaptıkları akrobasi hareketleri, hakemler tarafından puanlandı.

Erkeler çiftli kategoride Avusturyalı Roland Brunnbauer ile Norbi Winkler'in "Airbound" takımı birinci oldu.

Tekli mücadele edilen Acro World Tour'da birinciliği Hollandalı Luke De Weert kazandı.

Bir alt lig olan Acro World Qualifier'de ise Rusya'dan Artemii Ivchenkov birinci sırayı aldı.

Kadınlarda da birinciliği Almanya'dan Gabi Fonck elde etti.

Türkiye Akro Kupası'nda ise en çok puanı toplayan Ali Yeşil birinci oldu.

Etkinlik 30 Eylül'de sona erecek.