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        Muğla'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 21:43 Güncelleme: 26.09.2023 - 21:49
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        Muğla'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Muğla’nın Fethiye ilçesinde motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

        M.O. (63) idaresindeki 27 APS 245 plakalı motosiklet, Osman Kaya Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra Kılıçaslan'ın (28) kullandığı 48 AKE 723 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kılıçaslan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada ağır yaralanan M.O. ise sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Motosikletlerin çarpışma anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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