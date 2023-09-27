Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da 111 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 111 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 16:21 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da 111 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Milas ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 111 düzensiz göçmen yakalandı.

        Bozbük Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok sayıda düzensiz göçmenin ormanlık alandaki bölgede olduğunu belirledi.

        Yapılan çalışma sonucunda ekiplerce yakalanan 111 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

        Düzensiz göçmenleri para karşılığı yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz

        Benzer Haberler

        Datça'da düzensiz göçmenleri taşıdığı iddia edilen tekne kıyıya sürüklendi
        Datça'da düzensiz göçmenleri taşıdığı iddia edilen tekne kıyıya sürüklendi
        Bodrum'da avukatlara yönelik saldırılar yürüyüş ve basın açıklamasıyla prot...
        Bodrum'da avukatlara yönelik saldırılar yürüyüş ve basın açıklamasıyla prot...
        Fethiye'de iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
        Fethiye'de iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
        FETÖ yalanıyla yerleşik İngiliz'i 7 milyon TL dolandıran şüpheli yakalandı
        FETÖ yalanıyla yerleşik İngiliz'i 7 milyon TL dolandıran şüpheli yakalandı
        Fethiye'de teknede çıkan yangın söndürüldü
        Fethiye'de teknede çıkan yangın söndürüldü
        Muğla'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Muğla'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı