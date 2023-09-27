Depremde hayatını kaybeden öğretmen adına matematik sınıfı açıldı

Bodrum ilçesinde, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Hatay'da hayatını kaybeden matematik öğretmeni Hatice Yurt adına Umurça Ömer Akın İlkokulunda matematik sınıfı açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, okulun eski öğrencisi olan merhum öğretmen Hatice Yurt adına oluşturulan sınıfın açılışı ailesi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, Şube Müdürleri Günay Çınar, Naim Uğur, hayırsever Ogeday Akın, Okul Müdürü Şükran Doğan, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

Matematik sınıfı öğrencilerin sayılar, örüntüler, tartma ve ölçme, temel geometri ve bu gibi matematik dersiyle ilgili çalışmaları öğrenmelerine katkı sağlayacak.