Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 17:27 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi.

        Yahşi Mahallesi Oyder Caddesi'nde isale hattındaki patlamayla asfalt yarıldı, yolda göçük oluştu, caddedeki bir restoranı su bastı.

        İşletme çalışanları suyu tahliye etmek için çaba sarf etti.

        Ana isale hattındaki su kesildi, patlağın tamiri için bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

        Restorandaki su baskını ve çalışanların temizlik çalışması cep telefonuyla kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Prens Edward Türkiye'de
        Prens Edward Türkiye'de
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"

        Benzer Haberler

        Depremde hayatını kaybeden öğretmen adına matematik sınıfı açıldı
        Depremde hayatını kaybeden öğretmen adına matematik sınıfı açıldı
        Muğla'da 111 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 111 düzensiz göçmen yakalandı
        Datça'da düzensiz göçmenleri taşıdığı iddia edilen tekne kıyıya sürüklendi
        Datça'da düzensiz göçmenleri taşıdığı iddia edilen tekne kıyıya sürüklendi
        Bodrum'da avukatlara yönelik saldırılar yürüyüş ve basın açıklamasıyla prot...
        Bodrum'da avukatlara yönelik saldırılar yürüyüş ve basın açıklamasıyla prot...
        Fethiye'de iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
        Fethiye'de iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
        FETÖ yalanıyla yerleşik İngiliz'i 7 milyon TL dolandıran şüpheli yakalandı
        FETÖ yalanıyla yerleşik İngiliz'i 7 milyon TL dolandıran şüpheli yakalandı