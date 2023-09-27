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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

        Muğla ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 18:04 Güncelleme: 27.09.2023 - 18:29
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
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        Muğla ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Kent merkezi ve ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 21 şüpheliyi yakaladı.

        Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve sentetik ecza ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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