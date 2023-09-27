Muğla'da 15 gazeteci "Temel İtfaiyecilik Eğitimi" aldı

Muğla Basın Emekçileri Platformu ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliğinde ildeki 15 gazeteciye “Temel İtfaiyecilik Eğitimi” verildi.

İtfaiye Daire Başkanlığı’nın 25 Eylül - 1 Ekim İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında, konusunda uzman personel tarafından gazetecilere hortum açma toplama, gaz yangınlarına müdahale, kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı kullanımı ve yüksek açı arama kurtarma eğitimleri teorik ve uygulamalı olarak gösterildi.

İtfaiye Daire Başkanlığı hizmet binası bahçesindeki eğitimle olay yerinde itfaiye ekipleri ve basın mensuplarının uyumlu, organize çalışmaları hedeflendi.

Aynı zamanda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitim sonunda başarılı olan gazetecilere sertifika verildi.

Basın Emekçileri Platformu Koordinatörü Esma Turan, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Karyağdı’ya eğitim dolayısıyla teşekkür ederek, hediye takdim etti.

Daire Başkanı Karyağdı, gazetecilere itfaiye teşkilatının Osmanlı’dan bu yana 309’uncu, belediyelere devrinden sonraki 100’üncü yılını kutladıklarını söyledi.

İtfaiye Haftası kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Muğla’da da birçok etkinlik düzenlediklerini belirten Karyağdı, okul öncesi öğrencilerden basın mensuplarına kadar birçok kitleye eğitimler planladıklarını dile getirdi.

Karyağdı, Muğla’da son iki yılda yaşanan orman yangınları konusunda daha geniş kitleye farkındalık oluşturmak adına eğitimler ve önleyici faaliyetler düzenlediklerini idile getirdi.