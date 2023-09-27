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        4. Uluslararası Fethiye Spor Festivali başladı

        Muğla'da bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen "Uluslararası Fethiye Spor Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 19:13 Güncelleme: 27.09.2023 - 19:51
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        4. Uluslararası Fethiye Spor Festivali başladı
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        Muğla'da bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen "Uluslararası Fethiye Spor Festivali" başladı.

        Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi ana sponsorluğunda, Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalin açılış töreni Beşkaza Meydanı'nda yapıldı.

        Sahilden meydana gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından, farklı ülkelerden gelen halk oyunu ekipleri gösteri sundu. Halk oyunları ekiplerinin performansları izleyenlerden alkış aldı.

        Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, yaptığı konuşmada, festivalin geleneksel hale gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Yiğit, ilçede farklı ülkelerden 6 branşta yaklaşık 3 bin sporcunun mücadele edeceğini ifade etti.

        Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı açılış töreniyle start alan festival, 15 Ekim'de sona erecek.

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