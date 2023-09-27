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        Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, lastik bottaki 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 20:35 Güncelleme: 27.09.2023 - 20:48
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        Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, lastik bottaki 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Durdurulan botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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