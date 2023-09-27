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        Fethiye'de düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali sürüyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali'nin üçüncü gün yarışları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 20:36 Güncelleme: 27.09.2023 - 20:52
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        Fethiye'de düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali sürüyor
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali'nin üçüncü gün yarışları yapıldı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Fethiye Kaymakamlığı ile Babadağ Teleferik işbirliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda, 20 ülkeden 272 sporcu mücadele ediyor.

        Etkinliğin üçüncü gününde sporcuların gökyüzünde tekli olarak yaptıkları akrobasi hareketleri, hakemler tarafından puanlandı.

        Acro World Tour'da birinciliği Hollandalı Theo De Blic kazandı. Acro World Qualifier'de ise Rusya'dan Artemii Ivchenkov birinci sırayı aldı.

        Kadınlarda da birinciliği Almanya'dan Gabi Fonck elde etti. Türkiye Akro Kupası'nda ise en çok puanı toplayan Yunus Emre Gültekin birinci oldu.

        Etkinlik, 30 Eylül'de sona erecek.

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