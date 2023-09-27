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        Muğla'da telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendisini polis olarak tanıtıp, yabancı uyruklu kadından 156 bin dolar, 66 bin 100 avro ve 500 gram altın aldıkları iddia edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 22:03 Güncelleme: 27.09.2023 - 22:09
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        Muğla'da telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendisini polis olarak tanıtıp, yabancı uyruklu kadından 156 bin dolar, 66 bin 100 avro ve 500 gram altın aldıkları iddia edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Fethiye'de ikamet eden Catherine I'yı telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, banka kasasında bulunan dövizlerine FETÖ terör örgütü üyelerinin eriştiğini ve paralarını sahteleriyle değiştirdiğini belirtti. Şüpheli, kadından bankada bulunan döviz ve altınlarını almasını istedi. Bunun üzerine Catherine I, 156 bin dolar, 66 bin 100 avro ve 500 gram altınını bankadan aldı.

        Şahısların yönlendirmesiyle Ortaca ilçesine gelen kadın döviz ve altınları kendisini polis olarak tanıtan şüpheliye teslim etti.

        Kadının daha sonra dolandırıldığını anlayarak şikayette bulunması üzerine Ortaca İlçe Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

        Şüphelilerden A.K. taksi ile Fethiye'ye giderken yakalandı. Şüphelinin olayda kullandığı telefonun sahibi M.Y.Y. de Marmaris'te gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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