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        Muğla'da kurallara uymayan 561 sürücüye 891 bin lira ceza uygulandı

        Muğla ve ilçelerinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara uymayan 561 sürücüye 891 bin 302 lira ceza yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 08:57 Güncelleme: 28.09.2023 - 08:57
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        Muğla'da kurallara uymayan 561 sürücüye 891 bin lira ceza uygulandı
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        Muğla ve ilçelerinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara uymayan 561 sürücüye 891 bin 302 lira ceza yazıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinden kent genelinde 74 ekip ve 145 trafik polisi, 3 bin 844 aracın denetimini gerçekleştirdi.

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının da kullanıldığı denetimlerde ehliyetsiz araç kullanan, ışık ihlali yapan, kask takmayan, seyir halindeyken telefonla konuşan ve alkollü araç kullanan 561 sürücüye 891 bin 302 lira cezai işlem uygulandı.

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