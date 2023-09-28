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        Datça'da elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Datça ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:39 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:58
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        Datça'da elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Datça ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Kızlan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Devriye görevindeki jandarmanın fark ettiği yangına ihbar üzerine Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.

        Alevler yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Yangın nedeniyle ilçenin bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşandı.

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