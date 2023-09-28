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        Fethiye'de denize düşen eşek kurtarıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde denize düşen eşek kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 12:33 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:38
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        Fethiye'de denize düşen eşek kurtarıldı
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        Muğla’nın Fethiye ilçesinde denize düşen eşek kurtarıldı.

        Hüseyin Kaptan Koyu'nda bir eşeğin düştüğü denizden çıkmadığını fark edenler, belediyeden yardım istedi.

        İhbar üzerine, bölgeye Fethiye Belediyesi Veteriner Hekimleri ile Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerce tekneye alınan hayvan karaya çıkarıldı.

        Veterinerler tarafından müdahale edilen eşek, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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