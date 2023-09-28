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        Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Muğla'ya gelecek

        AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca organize edilen 2023 Şehir Buluşmaları kapsamında Muğla'ya geleceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 12:45 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:45
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        Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Muğla'ya gelecek
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        AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca organize edilen 2023 Şehir Buluşmaları kapsamında Muğla'ya geleceğini bildirdi.

        Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, program kapsamında Dışişleri Bakanı Fidan'ın ilk olarak Muğla Valiliğini ziyaret edeceğini belirtti.

        AK Parti İl Başkanlığımızı ziyaret edecek Fidan'ın cuma namazını Kurşunlu Camisi'nde kılacağını dile getiren Akça, "Bakanımız, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca organize edilen 2023 Şehir Buluşmaları kapsamında Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi A Salonunda gerçekleştirilecek olan AK Parti İl Danışma Toplantısına katılım sağlayacak." dedi.

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