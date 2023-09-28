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        Vali Akbıyık, Datça'da ziyaret ve incelemelerde bulundu

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Datça ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:52 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:52
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        Vali Akbıyık, Datça'da ziyaret ve incelemelerde bulundu
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Datça ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        İlk olarak Datça Kaymakamlığını ziyaret eden Akbıyık, Kaymakam Murat Atıcı, Belediye Başkanı Gürsel Uçar, ilçe kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu üyeleriyle bir araya geldi.

        Akbıyık, daha sonra Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şube Başkanı Murat Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleriyle buluşarak vakfın çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

        Kadın İşgücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği Başkanı Menşure Yavuz ve yönetim kurulu üyeleriyle de görüşen Akbıyık, kadın istihdamı, kadın işgücünün geliştirilmesi ve yaygınlaşması konularında derneğin yaptığı çalışmalar ve geliştirdiği projeler görüşüldü.

        Vali Akbıyık, Kaymakamlık binasındaki toplantılar sonrasında, esnaf ziyareti ile Datça belediye binasını ziyaret etti.

        Akbıyık son olarak planlanan yeni hükümet binası alanını ve Esen Adada bulunan tarihi hükümet konağı binasında incelemelerde bulundu.

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