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        Muğla açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 20:44 Güncelleme: 28.09.2023 - 20:46
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        Muğla açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekip sevk edildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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