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        Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali, Fethiye'de sürüyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali'nin dördüncü gün yarışları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 22:01 Güncelleme: 28.09.2023 - 22:34
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        Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali, Fethiye'de sürüyor
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali'nin dördüncü gün yarışları yapıldı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Fethiye Kaymakamlığı ile Babadağ Teleferik iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda, 20 ülkeden 272 sporcu mücadele ediyor.

        Etkinliğin dördüncü gününde sporcuların gökyüzünde tekli olarak yaptıkları akrobasi hareketleri, hakemler tarafından puanlandı. Sporcuların performansları, kask kameralarına da yansıdı.

        Acro World Tour'da birinciliği Hollandalı Luke De Weert, Acro World Qualifier'de Fransa'dan Florian Landreau, kadınlarda da Almanya'dan Gabi Fonck birinci sırayı aldı.

        Türkiye Akro Kupası'nda ise en çok puanı toplayan Yunus Emre Gültekin birinci oldu.

        Etkinlik, 30 Eylül'de sona erecek.

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