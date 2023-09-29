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        Vali Akbıyık, Marmaris'te ziyaret ve incelemelerde bulundu

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 11:44 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:55
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        Vali Akbıyık, Marmaris'te ziyaret ve incelemelerde bulundu
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Marmaris Kaymakamlığını ziyaret eden Akbıyık, Kaymakam Nurullah Kaya, ilçe kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu üyeleriyle bir araya geldi.

        Vali Akbıyık, Kaymakam Kaya ile birlikte Marmaris Belediyesini ziyaret ederek Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve başkan yardımcılarından ilçedeki projeler ile altyapı ve üstyapı yatırımları hakkında bilgi aldı.

        Bozburun Mahallesi'ni ziyaret eden Akbıyık, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam ve Bozburun Muhtarı Duran Güleç ile birlikte Marmaris Bozburun Jandarma Karakolunu ziyaret etti.

        Vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyip hasbihal etti.

        Vali Akbıyık, Sahil Güvenlik TCSG-26 Bot Komutanlığını ziyaret ederek komutanlığın sorumluluk alanındaki çalışmaları hakkında brifing aldı.

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