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        Bodrum FK, Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 13:28 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:28
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        Bodrum FK, Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        İlçe Stadı'nda teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalışma yaptı.

        Son üç maçta iki galibiyet bir beraberlik alan yeşil-beyazlı ekip, Çorum FK karşısında üç puan hedefliyor.

        Sakatlığı bulunan kaptan Erkan Değişmez'in, hafta sonu yapılacak maçta forma giymesi beklenmiyor.

        Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çorum FK karşısında galibiyete inandıklarını söyledi.

        Zor bir maç olacağını ifade eden Taşdemir, "Kolaylaştırmak için elimizden gelen bütün çalışmaları yapacağız. Oyuncularımız çok motive. Üç haftada 7 puan aldık. Son maçta son dakikada yediğimiz gol, 3 puan almamızı engelledi. Onun için üzgünüz ama lig devam ediyor. Önümüzdeki zorlu karşılaşmayı inşallah hep beraber bertaraf edebiliriz." diye konuştu.

        Takımın forveti Celal Dumanlı da maça iyi hazırlandıklarını belirterek, "İnşallah bu maçta galip geleceğiz. Bu yıl ligi güzel yerde bitirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bodrum FK ile Ahlatcı Çorum FK, 1 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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