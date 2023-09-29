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        Muğla'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 13:39 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:39
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        Muğla'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 48 AAC 405 plakalı otomobil, Fethiye-Muğla kara yolu Ortaca Devlet Hastanesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Tahtalı'ya (56) çarptı.

        Kadın, çarpmanın şiddetiyle yolda yaklaşık 50 metre savruldu. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi yaptığı incelemede Tahtalı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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