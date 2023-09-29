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        Muğla'da evindeyken ayağına yorgun mermi isabet eden Ukraynalı çocuk yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, evindeyken ayağına yorgun mermi isabet eden Ukraynalı çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 18:54 Güncelleme: 29.09.2023 - 19:03
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        Muğla'da evindeyken ayağına yorgun mermi isabet eden Ukraynalı çocuk yaralandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, evindeyken ayağına yorgun mermi isabet eden Ukraynalı çocuk yaralandı.

        Ailesiyle Foça Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki Mikhail Palchik'in ayağına, odasında bulunduğu sırada prefabrik çatıdan düşen yorgun mermi isabet etti.

        Babası Sergey Palchik (39) tarafından hastaneye götürülen çocuk, tedavi edildi.

        Durumu polise bildiren baba Palchik, şikayetçi oldu.

        Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

        Palchik, AA muhabirine, ailesiyle savaştan kaçarak Fethiye'ye yerleştiklerini söyledi. Oğlunun yaralanmasına üzüldüklerini belirten Palchik, suçluların yakalanmasını ve cezalandırılmasını istedi.

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