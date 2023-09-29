Fethiye'de düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali sona erdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali yarışları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Fethiye Kaymakamlığı ile Babadağ Teleferik iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda, 20 ülkeden 272 sporcu mücadele etti.

Etkinliğin son gününde sporcuların gökyüzünde çiftli ve tekli olarak yaptıkları akrobasi hareketleri, hakemler tarafından puanlandı.

Genel klasmanda çiftli kategoride en çok puan toplayan Avusturyalı Roland Brunnbauer ile Norbi Winkler'in "Airbound" takımı şampiyon oldu.

Acro World Tour'da birinciliği Fransalı Theo De Blic, Acro World Qualifier'de de ilk sırayı Rusya'dan Artemii Ivchenkov kazandı. Kadınlarda ise Almanya'dan Gabi Fonck birinci sırayı aldı.

Türkiye Akro Kupası'nda ise en çok puanı toplayan Ali Yeşil birinci oldu.

Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Babadağ Teleferik Genel Müdürü Cengiz Koçak, AA muhabirine, akrobasi pilotlarının gökyüzünde seyir zevki yüksek bir performans sergilediklerini söyledi.

Etkinliğin sorunsuz tamamlandığını dile getiren Koçak, yamaç paraşütünün lokomotifi Babadağ'da gelecek yıllarda daha kapsamlı etkinlikler yapılacağını kaydetti.