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        Marmaris'te gezi teknesinde yaralanan kişiye Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişi, ilk müdahaleyi yapan Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 23:37 Güncelleme: 29.09.2023 - 23:45
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        Marmaris'te gezi teknesinde yaralanan kişiye Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti
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        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişi, ilk müdahaleyi yapan Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.

        Ekipler, müdahale ettikleri kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.

        Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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