Huzurevinde mutluluğa "evet" dediler Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Abide Hasan Nuri Öncüer Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşayan Metin Uysal ve Suna Vural hayatlarını birleştirdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Abide Hasan Nuri Öncüer Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşayan Metin Uysal ve Suna Vural hayatlarını birleştirdi.

Huzurevinde tanışıp zaman içinde birbirlerine aşık olan çift, hayatlarını birleştirme kararı aldı.

Uysal ve Suna çifti için huzurevinde nikah töreni düzenlendi. Çiftin nikah şahitliğini ise Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Osman Toprakçı, İl Müdür Yardımcısı Seda Cesur ve Huzurevi Müdürü Bahar Ünlü yaptı.

Törende mutluluğa "evet" diyen çiftin nikahının kıyılmasının ardından Toprakçı, evlilik cüzdanını Metin ve Suna Uysal çiftine verdi.

İlk danslarını yapıp düğün pastasını kesen çiftin mutluluklarına huzurevi sakinleri de ortak oldu.

Toprakçı, gazetecilere, hayatlarının ikinci baharında çiftin bu mutlu anlarına şahitlik etmekten son derece memnun olduğunu söyledi.

Toprakçı, "Ömürlerinin ikinci baharında, kendilerine düğünleri hayırlı olsun diyor, umut ettikleri gibi yaşamı bundan sonra mutlu ve huzurlu bir şekilde sürdürmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakinleri daha sonra çift ile çalan müzikler eşliğinde eğlendi.