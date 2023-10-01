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        11. Bodrum Türk Filmleri Haftası başladı

        11. Bodrum Türk Filmleri Haftası, ünlü oyuncular ve film sektörü temsilcilerinin katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 00:03 Güncelleme: 01.10.2023 - 00:54
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        11. Bodrum Türk Filmleri Haftası başladı
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        11. Bodrum Türk Filmleri Haftası, ünlü oyuncular ve film sektörü temsilcilerinin katılımıyla başladı.

        Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen açılık töreninde çeşitli müzik ve dans gösterileri sunuldu. Gecede, sinemaya emek veren ve hayatını kaybeden sanatçıların yer aldığı slayt gösterisi yer aldı.

        Ardından etkinliğe katılan oyuncular Fikret Kuşkan, Güven Kıraç, Tarık Papuççuoğlu, Suzan Kardeş, Tijen Par, Müfit Can Saçıntı, Ali Poyrazoğlu ile yönetmen Serdar Akar ve yapımcı Mustafa Akar'ın da arasında olduğu birçok tiyatro ve sinema sanatçısı ile sektör temsilcisine farklı kategorilerde ödüller verildi.

        Bodrum Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Cenk Sezgin, yaptığı konuşmada, Türk sinemasının tekrar çıkış döneminde olduğunu söyledi.

        Çok dolu bir sezonla sinema severlerin karşısında olduklarını anlatan Sezgin, "Biz sizleri, sizler de inşallah sinemayı çok özlemişsinizdir. Sanatsever Bodrumlulara ve Bodrum'a gelen tüm dostlara çok teşekkür ediyoruz." dedi.

        11. Bodrum Türk Filmleri Haftası, İstanköy Adası ve Bodrum'da film gösterimleri ve çeşitli etkinliklerle 5 Ekim'e kadar devam edecek.

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