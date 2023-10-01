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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 15:37 Güncelleme: 01.10.2023 - 15:37
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Bodrumİlçe

        Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Baran Eraslan, Hasan Erdoğan

        Bodrum FK: Sousa, Celustka, Samet Yalçın (Dk. 90 Pedro Brazao), Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 68 Kenan Özer), Celal Dumanlı, Muhammed Gönülaçar, Cenk Şen, Burak Çoban (Dk. 90+3 Aldair)

        Ahlatcı Çorum FK: Ali Türkan, Ologo (Dk. 46 Berkay Can Değirmencioğlu) (Dk. 58. Adem Doğan), Taure, Erkan Kaş, Arda Yılmaztürk, Ferhat Yazgan, Atakan Cangöz (Dk. 70 Thomas Verheijdt), Murat Yıldırım, Suat Kaya (Dk. 58 Gelardo), Ahmet İlhan (Dk. 58 Ozan Sol), Eren Aydın

        Goller: Dk. 34 Üzeyir Ergün (Penaltıdan), Dk. 40 Celal Dumanlı (Bodrum FK), Dk. 67 Ozan Sol (Penaltıdan) (Ahlatcı Çorum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 32 Ali Türkan, Dk. 53 Taure, Dk. 58 Atakan Cangöz, Dk. 82 Eren Aydın, Dk. 88 Murat Yıldırım (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 65 Üzeyir Ergün, Dk. 87 Cenk Şen, Dk. 88 Burak Çoban (Bodrum FK)

        MUĞLA

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