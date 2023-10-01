Muğla'da seyir halindeyken alev alan otomobile trafik polisleri müdahale etti
Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, bölgedeki trafik polislerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, bölgedeki trafik polislerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Selma Kağanmetli idaresindeki 48 EE 543 plakalı otomobil, Muğla-Yatağan kara yolundaki polis uygulama ve yol kontrol noktası yakınlarında motor kısmından alev aldı.
Araçtan dumanlar çıktığını gören sürücü, otomobili park edip yanındaki Yağız Kağanmetli (10) ile dışarıya çıktı.
Durumu itfaiyeye haber veren sürücü Kağanmetli ile Yağız Kağanmetli hafif şekilde yaralandı.
Otomobildeki yangını, kontrol noktasında bulunan trafik polisleri yangın söndürme tüpleri ile müdahale ederek söndürdü.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.