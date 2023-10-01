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        Fethiye'ye " SH Diana" kruvaziyeriyle 63 turist geldi

        Muğla'nın Fethiye ilçesini, Panama bayraklı kruvaziyer "SH Diana" ile gelen 63 turist ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 19:30 Güncelleme: 01.10.2023 - 19:37
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        Fethiye'ye " SH Diana" kruvaziyeriyle 63 turist geldi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesini, Panama bayraklı kruvaziyer "SH Diana" ile gelen 63 turist ziyaret etti.

        Meis Adası'nın ardından rotasını Fethiye'ye çeviren 125 metre uzunluğundaki "SH Diana" isimli yolcu gemisi, sabah saatlerinde Fethiye Limanı'na yanaştırıldı.

        Gemide ABD, Brezilya, Kanada, İtalya, Rusya, Almanya ve Finlandiya vatandaşı 63 turistin bulunduğu öğrenildi.

        Yolcular, tarihi Paspatur Çarşısı ile ilçenin turistik noktalarını ziyaret etti.

        Gemi, akşam Antalya Limanı'na hareket edecek.

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