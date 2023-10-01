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        Fethiye açıklarında tekneyle sürüklenen 8 kişi kurtarıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında tekneyle sürüklenen 8 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 22:41 Güncelleme: 01.10.2023 - 22:47
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        Fethiye açıklarında tekneyle sürüklenen 8 kişi kurtarıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında tekneyle sürüklenen 8 kişi kurtarıldı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Kelebekler Vadisi önlerinde bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine, bölgeye hareket etti.

        İçerisinde 8 kişi bulunan, 11 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye botunca yedeklendi.

        Tekne, Fethiye Ece Marina'ya yanaştırıldı.

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