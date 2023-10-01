Fethiye açıklarında tekneyle sürüklenen 8 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında tekneyle sürüklenen 8 kişi kurtarıldı.
Giriş: 01.10.2023 - 22:41 Güncelleme: 01.10.2023 - 22:47
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında tekneyle sürüklenen 8 kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Kelebekler Vadisi önlerinde bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine, bölgeye hareket etti.
İçerisinde 8 kişi bulunan, 11 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye botunca yedeklendi.
Tekne, Fethiye Ece Marina'ya yanaştırıldı.