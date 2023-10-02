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        CHP Muğla İl Başkanlığına Zekican Balcı seçildi

        CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 09:18 Güncelleme: 02.10.2023 - 09:18
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        CHP Muğla İl Başkanlığına Zekican Balcı seçildi
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        CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı oldu.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 38. Olağan Kongre'nin divan başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın yaptı.

        Daha sonra adaylar Zekican Balcı ve Hüseyin Erol konuşma yaptı.

        Kongrede, 333 oy alan Balcı yeni il başkanı oldu. Adaylardan Erol ise 271 oy aldı.

        Kongreye, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun ve Gizem Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Datça, Bodrum, Marmaris, Milas ve Fethiye Belediye Başkanları, ilçe başkanları, STK temsilcileri ve partililer katıldı.

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