Fethiye'de lüks yat "Aurora"ya yakıt ikmali yapıldı
Cayman Adaları bayraklı "Aurora" adlı lüks yata, yanaştığı Fethiye Limanı'nda tankerlerle akaryakıt ikmali gerçekleştirildi.
Cayman Adaları bayraklı "Aurora" adlı lüks yata, yanaştığı Fethiye Limanı'nda tankerlerle akaryakıt ikmali gerçekleştirildi.
Fethiye Limanı iskelesine bağlanan 74 metre uzunluğundaki yata, tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt karadan ikmal edildi.
Rus iş insanı Andrey Molchanoz'a ait olduğu belirtilen Cayman Adaları bayraklı "Aurora", 2017 yılında Almanya'daki Rendsburg Tersanesi'nde üretildi.
Ortalama 18 deniz mili hız yapan süper yat, 6 lüks kamarasında 12 konuk ağırlayabiliyor.
Yüzme havuzu, güzellik salonu, spor salonu, güvertede jakuzi gibi birçok lüksü barındıran "Aurora", ikmallerin ardından ilçeden ayrılacak.