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        Muğla'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 4 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 17:12 Güncelleme: 02.10.2023 - 17:12
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        Muğla'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 4 zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Muslihittin Mahallesi'ndeki bir iş yerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada yaralanan G.D. ve A.E, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Olayın ardından polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şüpheli A.M.Ö'nün yakalaması için çalışmalar sürüyor.

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