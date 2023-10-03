Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 19:37 Güncelleme: 03.10.2023 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Nevzat Bakırcı idaresindeki 48 H 3050 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya karayolu Zorlar mevkisinde refüje çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobil bir süre sürüklenerek durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bakırcı'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Sürücünün cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Fethiye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Fethiye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Fethiye'de kaybolan Kanadalı turist bulundu
        Fethiye'de kaybolan Kanadalı turist bulundu
        Fethiye'de kaybolan Kanadalı turist bulundu
        Fethiye'de kaybolan Kanadalı turist bulundu
        The Times Gazetesi, ekimde en iyi 10 tatil yeri arasında ikinci sırada Feth...
        The Times Gazetesi, ekimde en iyi 10 tatil yeri arasında ikinci sırada Feth...
        Bodrum'da 9 ilden 25 sanatçı "Benim Şapkam Mozaikten" sergisinde buluştu
        Bodrum'da 9 ilden 25 sanatçı "Benim Şapkam Mozaikten" sergisinde buluştu
        Datça'da hayırsever iş insanı Necat Ka­bak­lar­lı yaptırdığı okulda törenle...
        Datça'da hayırsever iş insanı Necat Ka­bak­lar­lı yaptırdığı okulda törenle...