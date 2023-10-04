Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da 68 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalıştığı belirlenen 68 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:44 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da 68 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalıştığı belirlenen 68 düzensiz göçmen yakalandı.

        Bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin Karagözler Mahallesi Boncuklu Koyuna bırakıldığını görenler ihbarda bulundu.

        Bölgeye Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Ekipler sahildeki 68 düzensiz göçmeni yakaladı, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Sahil güvenlik ekipleri bota el koydu.

        Ormanlık alanda jandarma ekiplerinin arama çalışması sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Fethiye'de süper yat I Dynasty'a yakıt ikmali yapıldı
        Fethiye'de süper yat I Dynasty'a yakıt ikmali yapıldı
        Datça'da "Türk Müziği Günleri" başladı
        Datça'da "Türk Müziği Günleri" başladı
        Bodrum Yassıada çevresindeki arkeolojik su altı çalışmaları görüntülendi
        Bodrum Yassıada çevresindeki arkeolojik su altı çalışmaları görüntülendi
        Muğla'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Muğla'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Fethiye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Fethiye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Fethiye'de kaybolan Kanadalı turist bulundu
        Fethiye'de kaybolan Kanadalı turist bulundu