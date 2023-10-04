Muğla'da 68 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalıştığı belirlenen 68 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalıştığı belirlenen 68 düzensiz göçmen yakalandı.
Bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin Karagözler Mahallesi Boncuklu Koyuna bırakıldığını görenler ihbarda bulundu.
Bölgeye Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler sahildeki 68 düzensiz göçmeni yakaladı, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı.
Sahil güvenlik ekipleri bota el koydu.
Ormanlık alanda jandarma ekiplerinin arama çalışması sürüyor.