Fethiye'de süper yat I Dynasty'a yakıt ikmali yapıldı
Cayman Adaları bayraklı "I Dynasty" adlı süper yata, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tankerlerle akaryakıt ikmali gerçekleştirildi.
Cayman Adaları bayraklı "I Dynasty" adlı süper yata, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tankerlerle akaryakıt ikmali gerçekleştirildi.
Fethiye Limanı iskelesine bağlanan 101 metre uzunluğundaki yata, tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt karadan ikmal edildi.
Almanya'da 2015'te inşa edilen yat, spor salonu, güzellik salonu, asansör, su altı ışıkları, plaj kulübü gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.
Yatta, 11 süitte 34 kişi ile 36 mürettebat için konaklama imkanı bulunuyor.
Yat, yakıt ikmalinin ardından ilçeden ayrılacak.