Kalinda Antik Kenti yürüyüş gruplarının uğrak noktası oldu Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Kalinda Antik Kenti, tarihi kalıntılarıyla yürüyüş gruplarına ev sahipliği yapıyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Kalinda Antik Kenti, tarihi kalıntılarıyla yürüyüş gruplarına ev sahipliği yapıyor.

Şerefler Mahallesi Kuspınar Tepesi'nde bulunan antik kentte Fethiye Müze Müdürlüğü başkanlığında kurtarma kazıları devam ediyor.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca finanse edilen kazı, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Onur ile Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Koçak bilimsel danışmanlığında 25 kişilik ekiple sürüyor.

Roma ve Geç Hristiyanlık dönemlerine kadar varlığını sürdüren antik kentte, kale ve eteklerindeki pek çok bina temeli dikkati çekiyor.

Antik kent, İzmir, Denizli, Antalya ve yakın illerden Muğla'daki birçok yürüyüş yolları arasında yer alan bu rotaları takip ediyor.

Kazı alan sorumlusu arkeolog Aygün Şerment, Kalinda Antik Kenti'nde yapılan kurtarma kazıları hakkında ziyaretçilere bilgi veriyor.