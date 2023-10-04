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        Muğla'da KYK yurtlarına başvuran öğrencilerin tamamı yerleştirildi

        AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına başvuran öğrencilerin tamamının Gençlik Spor Müdürlüğünce barınma ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:45 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:59
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        Muğla'da KYK yurtlarına başvuran öğrencilerin tamamı yerleştirildi
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        AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına başvuran öğrencilerin tamamının Gençlik Spor Müdürlüğünce barınma ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.

        Mete, yazılı açıklamasında, depremde de 6 bin 463 vatandaşa yuva olan yurtların artık öğrencilerin hizmetinde olduğunu belirtti.

        Muğla'nın en çok depremzede barındıran illerin arasında yer alırken, barınmayla birlikte yurtlarımız birer lojistik merkezi olarak kullanıldığını hatırlatan Mete, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

        "Muğla'da yurtlara başvuruda bulunan öğrencilerin tamamı yerleşti. Muğla’daki GSB Yurtlarımızda 7 bin 550 kız, 6 bin 337 erkek öğrenci olmak üzere toplam 13 bin 887 kapasite ile öğrencilerimize hizmet verilmekte. Merkez ilçe Menteşe'de 10 bin 902 kapasiteli 5 yurdumuzla, Fethiye’de 2 yurdumuzla, Milas ve Ortaca'daki yurtlarımızla birlikte Muğla’da 9 yurdumuzla toplam 14 bine yakın kapasiteyle öğrencilerimize hizmet edilmekte. Bunun yanında öncelikle turizm bölgesi olan Bodrum ve Marmaris başta olmak üzere yurt olmayan ilçelerimizde öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Bodrum ilçemizde otel kiralama yapılmış, Marmaris ilçemizde ise MSKÜ uygulama oteli ile öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları karşılanmıştır."

        Mete, Ula ve Yatağan ilçelerinde ise öğrencileri merkez yurtlarında, Seydikemer'deki öğrencileri Fethiye’deki yurtlarda, Dalaman ve Köyceğiz’deki öğrencileri ise Ortaca Yurdunda barındırdıklarını ifade etti.

        Kentte yapılması planlanan yurtlarla ilgili Bakanlığın yatırımlarının da devam ettiğini anlatarak, gençliğe ve eğitime verdikleri önemden vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

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