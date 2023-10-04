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        Muğla'da 106 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'da gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 106 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 17:04 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:04
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        Muğla'da 106 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'da gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 106 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, Muğla'nın Seydikemer, Ortaca, Marmaris, Datça, Yatağan ve Milas ilçelerinde şüpheli araç ve kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

        Ekipler, 106 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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