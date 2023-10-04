Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum kruvaziyerle gelen 2063 turisti ağırladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesine Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli kruvaziyerle 2063 turist geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 17:16 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum kruvaziyerle gelen 2063 turisti ağırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesine Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli kruvaziyerle 2063 turist geldi.

        Rodos Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 277 metre boyundaki, 2063 yolcu ve 1131 personelin yer aldığı dev gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

        Çoğunluğunu ABD ve İngiltere vatandaşlarının oluşturduğu gemiden inenler, sahil bandında yürüyerek güzel havanın tadını çıkardı.

        Hediyelik eşya satan iş yerlerinden alışveriş yapan yolculardan bazıları da tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

        Geminin gece saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik toplantı
        Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik toplantı
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        Kedi tırmığı sanmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
        Kedi tırmığı sanmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu

        Benzer Haberler

        Fethiye'de 68 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı; kıyıya bırakılma an...
        Fethiye'de 68 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı; kıyıya bırakılma an...
        Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde kapsamlı temizlik yapıldı
        Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde kapsamlı temizlik yapıldı
        Bodrum Belediyesinin yetiştirdiği fideler üreticiyle buluştu
        Bodrum Belediyesinin yetiştirdiği fideler üreticiyle buluştu
        Muğla'da 106 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 106 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da KYK yurtlarına başvuran öğrencilerin tamamı yerleştirildi
        Muğla'da KYK yurtlarına başvuran öğrencilerin tamamı yerleştirildi
        Kalinda Antik Kenti yürüyüş gruplarının uğrak noktası oldu
        Kalinda Antik Kenti yürüyüş gruplarının uğrak noktası oldu