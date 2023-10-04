Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum Belediyesinin yetiştirdiği fideler üreticiyle buluştu

        "Tarımsal Hibe Programı" kapsamında Bodrum Belediyesi tarafından yetiştirilen 120 bin fidenin dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 17:17 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum Belediyesinin yetiştirdiği fideler üreticiyle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        "Tarımsal Hibe Programı" kapsamında Bodrum Belediyesi tarafından yetiştirilen 120 bin fidenin dağıtımı yapıldı.

        Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, üreticilere destek olmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çiftçilere düzenli olarak yapılan ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen fide hibesinde 120 bin kışlık sebze fidesi üretici ile buluştu.

        Mumcular Pazar Yerinde yapılan dağıtım etkinliğine, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, bölge muhtarları, ilgili belediye personeli ile üreticiler katıldı.

        Kışlık fide hibe dağıtımında Bahçeyaka Mahallesi Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi’nde yetiştirilen brokoli, karnabahar, lahana, pancar, turp, düz marul ve kıvırcık marul olmak üzere 7 çeşit fide, ÇKS'ye kayıtlı 120 üreticiye ve evde kendisi için üretim yapan ve hibeden yararlanmak isteyen onlarca vatandaşa ücretsiz olarak dağıtıldı.

        Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, gerçekleştirilen hibe programında başta Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün teknik, idari ve emekçi personelinin katkısının büyük olduğunu ifade etti.

        Üreticilerden İsmail Özgeldi belediyenin bu hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Fidelerini teslim alan üreticiler, düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlikten memnuniyetlerini dile getirirken belediyenin üretici destekleri kapsamında gerçekleştirmiş olduğu yardımlar dolayısıyla teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik toplantı
        Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik toplantı
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        Kedi tırmığı sanmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
        Kedi tırmığı sanmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu

        Benzer Haberler

        Bodrum kruvaziyerle gelen 2063 turisti ağırladı
        Bodrum kruvaziyerle gelen 2063 turisti ağırladı
        Muğla'da 106 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 106 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da KYK yurtlarına başvuran öğrencilerin tamamı yerleştirildi
        Muğla'da KYK yurtlarına başvuran öğrencilerin tamamı yerleştirildi
        Kalinda Antik Kenti yürüyüş gruplarının uğrak noktası oldu
        Kalinda Antik Kenti yürüyüş gruplarının uğrak noktası oldu
        Fethiye'de süper yat I Dynasty'a yakıt ikmali yapıldı
        Fethiye'de süper yat I Dynasty'a yakıt ikmali yapıldı
        Datça'da "Türk Müziği Günleri" başladı
        Datça'da "Türk Müziği Günleri" başladı