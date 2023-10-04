Bodrum Belediyesinin yetiştirdiği fideler üreticiyle buluştu "Tarımsal Hibe Programı" kapsamında Bodrum Belediyesi tarafından yetiştirilen 120 bin fidenin dağıtımı yapıldı.

"Tarımsal Hibe Programı" kapsamında Bodrum Belediyesi tarafından yetiştirilen 120 bin fidenin dağıtımı yapıldı.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, üreticilere destek olmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çiftçilere düzenli olarak yapılan ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen fide hibesinde 120 bin kışlık sebze fidesi üretici ile buluştu.

Mumcular Pazar Yerinde yapılan dağıtım etkinliğine, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, bölge muhtarları, ilgili belediye personeli ile üreticiler katıldı.

Kışlık fide hibe dağıtımında Bahçeyaka Mahallesi Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi’nde yetiştirilen brokoli, karnabahar, lahana, pancar, turp, düz marul ve kıvırcık marul olmak üzere 7 çeşit fide, ÇKS'ye kayıtlı 120 üreticiye ve evde kendisi için üretim yapan ve hibeden yararlanmak isteyen onlarca vatandaşa ücretsiz olarak dağıtıldı.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, gerçekleştirilen hibe programında başta Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün teknik, idari ve emekçi personelinin katkısının büyük olduğunu ifade etti.

Üreticilerden İsmail Özgeldi belediyenin bu hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fidelerini teslim alan üreticiler, düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlikten memnuniyetlerini dile getirirken belediyenin üretici destekleri kapsamında gerçekleştirmiş olduğu yardımlar dolayısıyla teşekkür etti.