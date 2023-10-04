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        Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde kapsamlı temizlik yapıldı

        Bodrum Belediyesi tarafından turizm sezonunun bitmesiyle genel temizlik çalışmaları Gümbet Mahallesi'nden başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 17:18 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:18
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        Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde kapsamlı temizlik yapıldı
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        Bodrum Belediyesi tarafından turizm sezonunun bitmesiyle genel temizlik çalışmaları Gümbet Mahallesi'nden başlatıldı.

        Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Ekim günü Gümbet Mahallesi'nde mıntıka, yıkama, süpürme, çöp ve bahçe atığı toplama çalışması gerçekleştirildi. Sokak, cadde, sahil ve mesire alanları ile yol kenarlarında yapılan temizliğe 27 personel katıldı.

        Osman Nuri Bilgin Caddesi, Dayılar Sokak, Mistir Hadi Sokak, Büyük İskender Caddesi ve Adnan Menderes Caddesi'nde yapılan temizlikte 2 arazöz, 2 süpürge, 1 ahtapot, 1 kamyonet, 1 kepçe, 1 kamyon ve yol güvenliğinin sağlanması için acil müdahale aracı kullanıldı.

        Genel temizlik çalışmaları Bodrum’un tüm mahallelerinde belirli bir plan dahilinde devam edecek.

        Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, temizlik ekipleri tarafından çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtirken, "Mahallelerimizde genel temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda tüm mahallelerimizde faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

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